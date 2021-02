Mamá de Tomás anuncia que tomará acciones legales contra vidente "Fue lo peor que escuché en toda mi vida", dijo Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás, quien demandará a la vidente apenas se encuentre al menor.

Continúa la búsqueda de Tomás Bravo, niño de 3 años que despareció hace más de una semana en la comuna de Arauco, región del Bío Bío.

Durante este tiempo, son varias los actores que han emergido en torno al hecho. Tal es el caso de los videntes quienes han entregado sus suposiciones e indicios de donde podría encontrarse el pequeño.

Sin embargo, aún no se ha obtenido respuesta y Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás en entrevista con el matinal ‘Bienvenidos’ de Canal 13, expresó su malestar por las especulaciones de estas personas.

Sobre los rumores de que habían personas merodeando el sector, Estefanía respondió que «lo del auto blanco no recuerdo bien, pero sí sé que fue una vidente que dijo que había visto un auto blanco. Una vidente… Pero lo del auto gris lo confirmaron mis vecinos. Eso se vio, no es algo de la mentalidad. Yo siempre dije lo del auto gris porque me lo confirmaron, lo vieron».

«Muchas videntes decían que Tomás estaba adentro de un río, que estaba pidiendo ayuda, que estaba en una quebrada, otro que estaba cerca del mar. Bueno, como hubo una vidente que no está bien de su cabeza dijo que yo había asfixiado a mi hijo», dijo molesta la madre.

Es por eso que en el espacio, anunció que iba a tomar acciones legales en contra de ella después de que apareciera su hijo. «Yo sé que va a aparecer mi hijo, voy a tomar acciones legales contra esa mujer. Eso fue lo peor que escuché en toda mi vida», dijo.

Del mismo modo, Elisa Martínez, abuela del menor, apoya a Gutiérrez y sostiene que «videntes extranjeras y videntes que han llegado al lugar a decirnos que Tomasito está aquí. Para qué voy a decir de las videntes que han confirmado que el niño está acá enterrado (en la casa). Eso ha sido lo más aberrante que hemos escuchado».