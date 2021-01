Iván Arenas confesó que volvió a fumar tras operación por cáncer de colon En una reciente entrevista, Iván Arenas se refirió a su reciente operación por cáncer de colon y los cambios que ha tenido su vida.

A fines del año pasado fue el propio Iván Arenas el encargado de dar a conocer una lamentable noticia sobre su estado de salud. Pues al comediante le detectaron un cáncer de colon del cual debió ser operado hace algunas semanas. Afortunadamente la cirugía resultó ser todo un éxito, aunque de momento no se conocían más detalles de su recuperación.

Pero ahora el querido ‘Profesor Rossa’ conversó con el programa ‘Hola Chile’ donde se refirió a su post-operatorio, junto con comentar los cambios que ha debido realizar en sus rutinas diarias, además de confesar que regresó a algunos hábitos no tan saludables.

«No he tenido ningún dolor interno, solamente externo de los tajos normales que te hacen para la operación. Y los primeros días para qué te cuento, comía, baño, de forma instantánea. Y (el médico) me lo había advertido» señaló Iván Arenas.

Frente a las restricciones que ha tenido tras su cirugía, el comunicador reveló que incluso logró perder cinco kilos. «Me prohibieron las frutas, verduras. No soy bueno para las verduras, así que no me preocupo tanto. No soy bueno para comer carne».

Por otro lado, Arenas relató una particular medida que le extrañó. «Extrañamente (el médico) le puso mucho énfasis a prohibir las bebidas alcohólicas y le dije ‘oye, si no soy un gran tomador’… parece que tengo fama de ser un buen tomador».

Aunque sin duda una revelación del Profesor Rossa que llamó la atención se relaciona con su consumo de cigarrillos, ya que según el mismo confesó le ha sido muy difícil dejarlo.

«He fumado menos, sigo fumando igual. Ahí apareció una talla que venía de los infartos, en donde un médico me había dicho, ‘si seguís fumando te vas a morir’. Y yo le dije ‘voh’ también te vas a morir po’, pero de otra cosa» afirmó Iván Arenas.

Para finalizar comentó: «Uno va a tener una muerte dependiendo de lo que uno hace, pero entre broma y broma, yo le dije: ‘Yo no voy a fumar ahora. Después de la operación voy a estar una buena cantidad de tiempo sin fumar’. Estoy fumando de nuevo, lo encuentro el ‘descueve'».

Aquí te dejamos la entrevista a Iván Arenas