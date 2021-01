Se suma a la carrera presidencial: Ignacio Briones dejó el Ministerio de Hacienda La mañana de ese lunes se formalizó la salida de Ignacio Briones como ministro de Hacienda, para entrar a la carrera presidencial.

Luego de una serie de rumores y especulaciones, finalmente la mañana de este martes se concretó la salida de Ignacio Briones del Ministerio de Hacienda. Para que pueda enfocarse como la carta presidencial de Evópoli de cara a las primarias al interior de Chile Vamos.

Es por lo mismo que a primera hora se realizó el cambio de mando en La Moneda, a cargo de Sebastián Piñera. Quien hoy terminó su cuarentena preventiva de 14 días tras ser contacto estrecho de una persona contagiada de Covid-19.

Frente a la salida de Briones, el mandatario señaló. «Hoy despedimos a un gran ministro de Hacienda, pero damos la bienvenida a otro gran ministro de Hacienda, quiero comenzar mis palabras para agradecer al ex ministro Ignacio Briones, que se prepara para asumir nuevos desafíos de servicio público».

Hay que mencionar que el ahora ex ministro deja su cargo tras 15 meses para enfocarse en la carrera presidencial que vive Chile Vamos, donde se enfrentara a candidatos como el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, el ex ministro de Defensa Mario Desbordes y el ex presidente del Banco Estado, Sebastián Sichel.

El nuevo ministro

Con la salida de Ignacio Briones asume como ministro de Hacienda Rodrigo Cerda, quien es economista de la Universidad Católica y Doctor y Master en Economía de la Universidad de Chicago. Mientras que previo a su nombramiento como jefe de cartera era miembro de Comité Ejecutivo de Clapes UC.

Por otro lado Cerda también se desempeñó en el ámbito académico, ejerciendo como profesor asociado de la Facultad de Derecho y del Instituto de Economía de la Universidad Católica.

Sobre su llegada en reemplazo de Briones, el Presidente Piñera indicó que: «Tiene una extensa y fecunda trayectoria, en el mundo académico y también en el servicio público, donde se desempeñó exitosamente como coordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda y como Director de Presupuesto».