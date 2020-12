¡Se enojó! Jean Philippe Cretton defendió a Pamela Díaz de comentario machista en redes sociales El periodista se molestó mucho con un comentario que le hicieron en un video en Instagram.

Jean Philippe Cretton es súper activo en redes sociales.

Siempre le gusta compartir con sus seguidores ya sea con una foto, un video o un en vivo.

Y se encontraba haciendo un ‘en vivo’ respondiendo preguntas o comentarios que le hacían, cuando una usuario le hizo una pregunta que no le gustó nada.

«Búscate otra mujer sin tanto pasado negativo como la ‘chula’«, fue el comentario desatinado de la usuaria.

Esto desató el enojo de Jean Philippe, quien le respondió muy enrabiado.

“Esas cosas no se dicen, no se les falta el respeto a las personas y tú hablas del pasado de ella ¿y sabes cuál es mi pasado? ¿Qué sabes tú como yo me he portado antes?”, fue lo primero que dijo Jean Philippe.

«Es un comentario machista, clasista, absolutamente fuera de lugar. Fuera de mi Instagram, no te quiero aquí», finalizó.