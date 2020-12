«No estaba borracha»: Marcela Vacarezza se refiere a su polémica frase «soy anticomunista» Tras generar polémica por su frase en Twitter, Marcela Vacarezza explicó a que se refería cuando le respondió a una usuaria de la red social.

En conversación con Pancho Saavedra para su programa a través de Instagram ‘Un tinto de verano’, Marcela Vacarezza habló sobre la polémica que generó en Twitter hace algunos días al señalar que es «anticomunista».

Todo ocurrió cuando la animadora criticó el proyecto presentado por la oposición para cambiar el quórum de la Convención Constituyente y tras lanzar la frase fue duramente criticada. Es por lo mismo que ahora señaló que «Eso tuvo varios factores, claro suena fuerte, pero bueno es así».

«Primero, lo contesté aquí a las 3 de la mañana, venía de salir», comenzó comentando Marcela a Pancho, quien le mostró la copa de vino que sostenía. «No estaba borracha para nada… pero estaba más suelta», reconoció entre risas.

Siguiendo por esa línea, la esposa de Rafael Araneda agregó: «La cosa es que leo esta cuestión y una niña me dice: ‘Se te está saliendo lo anticomunista’, entonces yo le pongo: ‘La verdad es que no se me sale, soy anticomunista’ y eso fue todo».

«Yo asumo el error, que se nota más contra la persona, yo debí haber escrito anticomunismo, pero como estaba respondiendo, respondí con la misma palabra» indicó Marcela Vacarezza.

«Eso no quiere decir que no me pueda tomar un trago con alguien, conversar con alguien, que tengo amigos que piensan diametralmente distinto a mí y no vamos a estar de acuerdo en ciertos temas, pero en otros sí, porque el ser humano no es solo un ser político, tenemos muchas otras cosas» señaló.

Para cerrar, Marcela comentó que en esas situaciones uno no se debe quedar callado, pero que tampoco se deben hacer ese tipo de comentarios, ya que es como echarle bencina al fuego.