«¿Conoce algo de Viña o no?»: Marlen Olivari fue increpada por su candidatura a alcaldesa En un video que se viralizó en redes sociales, Marlen Olivari es increpada duramente por un sujeto sobre su candidatura.

Recientemente comenzó a circular un video a través de redes sociales en el que se puede ver como Marlen Olivari es increpada duramente por un ciudadano de Viña del Mar en relación a su candidatura a la alcaldía de la ciudad.

En el registro se puede ver como el hombre le consulta sobre sus planes en caso de ganar las elecciones, siguiendo por preguntarle sobre los sectores en los que hay que trabajar, a lo que ella responde «todo». Frente a esto, el sujeto le pide que hable de su conocimiento sobre Viña del Mar.

Tras preguntarle cuáles son las poblaciones que conoce, y aunque Marlén Olivari contesta nuevamente «todas», la persona que graba el video dice: «Pero cuénteme cuál… usted va a ser candidata para Viña del Mar. ¿Cuál es la población que usted conoce?».

«¿Qué población conoce? ¿Conoce algo de Viña o no? ¿O viene a postularse porque es un rostro de tele no más?», es la frase con la que el ciudadano increpa a la ex ‘Morandé con Compañía’.

Luego de esto, y al ver cómo se estaba tornando la situación, Marlén decidió alejarse del lugar mientras era escoltada por un grupo de mujeres.

Finalmente, el hombre que increpó a la candidata finaliza el video diciendo: «Marlén Olivari, candidata a Viña del Mar no conoce nada de Viña del Mar. Conoce el centro. Con suerte conoce el casino».