Carla Jara sufrió robo con pistola a solo metros de su casa: «Fui muy valiente» En su cuenta de Instagram, Carla Jara relató cómo ocurrió el asalto mientras paseaba a su perrita, asegurando que está bien.

A través de su cuenta de Instagram, Carla Jara compartió con todos sus seguidores que fue víctima de un violento asalto a punta de pistola hace algunas horas, junto con detallar la peligrosa pero valiente actitud que tuvo con los delincuentes.

«Último día del año. No fuiste tan malo, sólo me enseñaste hasta el último día que soy fuerte, que puedo salir adelante frente a la adversidad, que soy valiente» comenzó relatando la ex chica ‘Mekano’.

Siguiendo por esta línea, Carla Jara relató cómo fue que ocurrieron los hechos. «Anoche me pusieron una pistola mientras paseaba a mi perrita a la vuelta de mi casa para robarme y le dije al tipo ‘no te tengo miedo’ y empecé a gritar».

«No se si fue una buena reacción pero ya que no me pasó nada, que estoy viva y en casa, pienso que fui muy valiente» reflexionó la comunicadora sobre el robo.

Finalmente Carla Jara aprovechó de hacer un recorrido sobre este 2020 señalando las cosas que aprendió, a aquellos que perdió y cómo a pesar de todo, mejoró la relación con su familia durante la cuarentena.

Aquí te dejamos su publicación: