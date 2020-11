«Sin filtro, pero mil operaciones»: Hacen bolsa a Oriana Marzoli por nuevo video Nuevamente Oriana Marzoli se llenó de burlas y comentarios por su físico tras compartir un video en su cuenta de Instagram.

Recientemente Oriana Marzoli compartió a través de su cuenta de Instagram, un video en el que aparece bailando y donde asegura que está al natural y sin ningún tipo de filtro. De todas formas varios usuarios aprovecharon de burlarse y recordarle todas las operaciones que se ha hecho.

«SIN FILTROS! Menudo subidón con esta canción cada vez me salen mejor estos bailecitos eeeehhh…obviamente no faltarán los envidiosos que me dirán que coma que, que no me sé mover…QUÉ TIERNOS, os como!» escribió la chiquilla para acompañar la publicación.

Eso sí, los comentarios no se hicieron esperar y Oriana se llenó de críticas por parte de los usuarios quienes le dijeron que no era necesario que utilizara filtros «cuando estás operada entera», además de ser comparada con Gala Caldirola, con quien tiene una pésima relación.

«Sin filtros, pero mil operaciones»; «Tanta envidia a Gala y ya te pareces mucho a ella»; «¿Gala? Estás bellísima»; «Hola Gala ¿Eres tú?» son algunos de los comentarios que recibió la polémica ex chica reality.