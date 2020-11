Raquel Argandoña sobre la menopausia: «Para mí no ha sido un problema» Pese a que reconoció lo complejo de los bochornos, de todas formas Raquel Argandoña se sintió aliviada con la menopausia.

La jornada de este jueves en el matinal ‘Bienvenidos’ se debatió sobre la menopausia, espacio donde Raquel Argandoña aprovechó de compartir su experiencia personal sobre este particular momento de su vida y las consecuencias que le trajo.

«Yo tuve mi hijo a los 39 y a mí me vino la menopausia casi a los 41 años», partió contando la animadora, para luego detallar que parte de sus síntomas fueron bochornos. En ese momento Tonka Tomicic la interrumpió y le preguntó si continuó con la menstruación.

«No y eso a mí me encantó. Una comodidad maravillosa», aclaró Raquel. «Ahí mi ginecólogo me dice: ‘A ver, Raquel, tenemos dos opciones: hormonas o aguantas los bochornos ¿Lo aguantas?’ ‘Sí, los aguanto’. Perfecto. Y después no tuve ningún problema» aseguró.

Por otro lado, Argandoña aprovechó de hacer una reflexión sobre la menopausia, asegurando que debería ser un tema del que se hable más. «Para mí no ha sido un problema. Pero tengo amigas que sí, obviamente. Cuando les llega la menopausia es heavy como que se sienten, lo que dice muy bien Andrés (Caniulef), como que es el ocaso. El hombre te mira distinto».

«Hay un concepto social negativo que tenemos que cambiar porque yo creo que eso es clave. Uno mismo dice: ‘Pucha, la menopausia’ y uno se urge. O esto que es horrible, cuando (dicen) ‘Ya anda menopausica’. Hay que erradicar eso de nuestro día a día» cerró Tonka Tomicic.