Julián Elfenbein por «pacto» que buscaba Soa Ledy en ‘Pasapalabra’: «Eso no está permitido en el programa» Tras la polémica protagonizada por Soa Ledy y otros ex 'Pasapalabra', Julián Elfenbein se refirió a la situación.

Hace un tiempo atrás Egor Montecinos, ex participante de ‘Pasapalabra’, dio a conocer que Ledy Ossandón le propuso un pacto para dividirse el millonario premio que entrega el programa de Chilevisión. Es en este contexto que ya pasadas unas semanas de la polémica, Julián Elfenbein se refirió a esta situación.

En conversación con La Tercera, el animador del espacio de concursos mencionó que: «Lo vi muy a la distancia porque la verdad fue una polémica entre ex participantes del programa».

«En algún minuto se comentó en la interna, en los pasillos, que no sé si Ledy o alguien más había llamado a otros participantes» agregó Julián sobre el pacto de la profesora.

Junto con esto, Elfenbein aclaró que ese tipo de pactos no corresponden en el ‘Pasapalabra’: «Eso no está permitido en el programa, ponerse de acuerdo. Eso finalmente no ocurrió, por lo que entiendo, pero la verdad estoy un poco ajeno a esas polémicas de los participantes».