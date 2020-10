Ahora Luis Medel se suma a acusaciones contra Soa Ledy de «pacto» en ‘Pasapalabra’ Tras las acusaciones de Egor Montecinos contra Soa Ledy sobre el "pacto" que buscaba en 'Pasapalabra', recibió nuevo apoyo.

A raíz de que este miércoles en la noche, Egor Montecinos revelara el pacto que buscaba Ledy Ossandón, más conocida como ‘Soa Ledy’, de repartir el millonario premio de ‘Pasapalabra’, salió otro recordado participante del programa de concursos a respaldar esta acusación: Luis Medel.

«Vengo a ratificar lo afirmado por Egor. Él me lo manifestó el día que fuimos a felicitar a Nicolás Gavilán, en el matinal de Chilevisión y no sólo eso… él me lo contó después de que yo le conté que Ledy me había llamado DOS veces para amañar el resultado en caso de enfrentarnos» comenzó señalando en su cuenta de Twitter.

Siguiendo por esta línea, Medel agregó que: «Primero para que empatáramos a propósito (no acepté y la vencí ) y luego me volvió a llamar para que ‘nos repartiéramos’ el pozo en caso de que uno de los dos se lo llevase».

«Esta vez le dije que no, pero le ‘eché’ la culpa a mi señora» cerró con tono de humor el dueño de ‘Sabrolandia’.