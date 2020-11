Ignacio Gutiérrez y su salida del ‘Buenos días a todos’: «Es necesario emprender nuevos rumbos». Luego que se confirmara su salida del matinal de TVN, Ignacio Gutiérrez se refirió a las razones del por qué deja el espacio.

Durante la tarde de este jueves, desde TVN se dio a conocer que el matinal ‘Buenos días a todos’ sufre un nuevo cambio radical, luego que se confirmara la salida de Ignacio Gutiérrez de la animación.

Esto luego de que el periodista estuviera por tres años al mando del programa, con una breve pausa en noviembre del 2019, cuando renunció para dedicarse a su productora, estando solo un mes fuera del matinal.

Conversando con La Tercera, Gutiérrez comentó que: «Ahí el canal me pidió volver porque había una crisis importante en el matinal. Pero hoy no hay ningún tipo de crisis. Me siento muy querido y no es una decisión fácil».

Frente a su salida del matinal comenzó señalando que: «Siempre le he recomendado a la gente que se reinvente, que salga de la zona de confort, y yo sentía que no estaba haciendo nada de eso. En agosto más menos empezamos a hablar con el canal de mi salida y había que prepararla. No quería que las cosas fueran como el año pasado, que fue abrupto».

Siguiendo por esta línea, Ignacio Gutiérrez asegura que su renuncia se debe a que quiere reinventarse. «Llevo 9 años animando matinales, no tengo ningún tema con el matinal en absoluto, y la gente sabe que he sido un defensor de los matinales, pero creo que es necesario emprender nuevos rumbos».

Hay que mencionar que tras su salida del ‘Buenos días a todos’, la cual será este viernes, el matinal quedará a cargo de un nuevo trío de conductores, formado por Gonzalo Ramírez, Carolina Escobar y María Luisa Godoy, quien se integrará en marzo tras el término de su post natal.