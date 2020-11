Andrés Caniulef cuenta cómo se rearmó de tras su rehabilitación Luego de pasarlo bastante mal, Andrés Caniulef ahora está en una buena racha, ya que se confirmó su regreso a 'Bienvenidos'.

La mañana de este miércoles, Andrés Caniulef estuvo en ‘Bienvenidos’, donde habló de la rehabilitación por la que pasó durante un año y cómo se ha rearmado en el último tiempo. Además de confirmar su regreso al matinal de Canal 13.

El periodista volvió a vivir a la casa de sus padres la semana pasada, y en conversación con Las Últimas Noticias, se refirió a cómo ha sido este proceso. «Ha estado bien y estamos en luna de miel (risas). Afortunadamente nos compenetramos súper bien y hay un nivel de confianza donde podemos expresarnos, dejar que las cosas fluyan».

«Mi mamá, como cualquier mamá que recibe a su hijo de regreso, me tiene como un pollo. Me cuida, me alimenta y está feliz. Vivir con ellos será un tipo de transición mientras me empiezo a rearmar en términos económicos» comentó Caniulef.

También retomó el contacto con algunos amigos. «Ha sido rico, todo empieza de a poco a normalizarse», manifestó. «Para mí es súper valioso sentirme tan apoyado, respaldado y además tan querido. Eso es una de las cosas que me llenan de energía».

Pese al fin de su tratamiento, Andrés Caniulef seguirá vinculado a la clínica de rehabilitación durante cinco años. «Antes de vivir todo este proceso, mi vida era un desastre en todo sentido. No lograba ni siquiera pensar de manera clara y ahora pasa todo lo contrario. Todas las cosas me las puedo tomar con calma, las pienso, las reviso y las reflexiono. Y eso hace que hoy día tenga tranquilidad, además de tener esta buena noticia y vivirla de buena forma», sentenció.