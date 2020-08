SII informa que aquellos que ingresaron $0 y no cumplían requisitos tendrán que devolver Bono Clase Media Una gran cantidad de personas han completado de erróneamente el formulario para solicitar el Bono Clase Media, junto con los problemas de la página del SII.

Un enredado y confuso inicio tuvo la solicitud para acceder al Bono Clase Media, debido a la serie de problemas que ha tenido la plataforma del Servicio de Impuestos Internos (SII), además de los errores cometidos por los postulantes a este beneficio.

Pues varios han sido los usuarios que manifiestan dudas y problemas, especialmente en el paso cuando se debe colocar el monto percibido durante el mes de julio, con el cual se determina si la persona sufrió una caída de sus ingresos superior al 30%, uno de los requisitos para recibir la ayuda estatal.

En esta etapa, muchos usuarios denunciaron que aparecía un número cero por defecto, no pudiendo ingresar el monto correspondiente, por lo que completaron la solicitud del Bono Clase Media con esa cifra.

A raíz de esta situación, la subdirectora de Fiscalización del SII, Carolina Saravia, señaló que si «la persona efectivamente tiene una disminución de sus ingresos en el mes de julio de 30% o más, y si esa persona se equivocó en el valor, no tiene problemas, porque igual hubiera accedido al bono de los 500 mil pesos o de lo que corresponda dependiendo de sus ingresos del año anterior».

La situación cambia si es que la persona dejó la casilla en cero, pero no cumplía el requisito de tener un 30% o más de disminución en sus ingresos.

«Ahora, una persona que puso cero, pero la disminución de sus ingresos no era un 30% o más, a esa persona no le correspondía el bono y, en esos casos, nosotros sí estamos construyendo un mecanismo para que puedan devolver el bono, porque si esa fue la situación, a esa persona no le correspondía», detalló Saravia a 24Horas.