Roxana Muñoz terminó su polémico ayuno de 21 días «Más viva que nunca» A través de Instagram, Roxana Muñoz dio a conocer que finalmente terminó el ayuno de 21 días que le trajo una serie de críticas.

Finalmente durante la jornada de este domingo, Roxana Muñoz le puso término al polémico ayuno de 21 días que realizó, y en el cual no podía consumir ningún tipo de alimento o utilizar productos químicos y solamente tomar agua.

De acuerdo a lo que fue comentando en su cuenta de Instagram, este «tratamiento» es para desintoxicar su cuerpo y sanarse de forma física y espiritual, no para bajar de peso, lo cual dejó claro en varias oportunidades.

Pese a esto, Roxana se llenó de críticas a través de redes sociales, donde varios aseguraron que este prolongado ayuno trae muchos riesgos para su salud.

También te puede interesar: Roxana Muñoz entra a la recta final de su ayuno pesando 48 kilos

Tras finalizar el proceso, la chiquilla compartió un mensaje asegurando que se encuentra bien.

«Último día 21 de ayuno. Y acá estoy. Más viva que nunca. Junto a Loren Lockman respondemos todas sus preguntas en mi último día de Ayuno. Abrazo grande . Y mañana mi primer día de realimentación. Ahora sí que se pondrá bueno, bueno!!!», publicó Roxana.

En el video, la ex chica reality contó que no sintió ningún malestar durante el proceso y que ni siquiera le dolió la cabeza, pues se encargó de hidratarse lo mejor que pudo. Además, agregó que no utilizó pasta de dientes y que sus duchas consistían solo en agua.