Pamela Díaz sobre el rol de alcaldesa de Cathy Barriga: «Ha hecho las cosas bien» En una nueva entrevista, Pamela Díaz se refirió al trabajo de Cathy Barriga al mando de la municipalidad de Maipú.

En el último capítulo de ‘Hermanos separados al nacer’, conducido por Nacho Pop y Marcelo Marocchino, estuvo invitada Pamela Díaz, quien sorprendió al referirse a su antigua «enemiga» Cathy Barriga.

Pues al ser consultada sobre su gestión como alcaldesa de Maipú, la animadora de Chilevisión la elogió. «Es súper positivo lo que ha hecho la Cathy, yo creo que ha hecho las cosas bien», aseguró.

A raíz de esto, los participantes de ‘MasterChef Celebrity’ le preguntaron a Pamela cómo creía que lo haría Barriga como presidenta de Chile, ante lo cual ella respondió: «Yo creo que la Cathy lo haría bien, pero yo creo que no está preparada aún».

De todas formas, la buena onda entre ambas no existiría, ya que a pesar de sus buenos comentarios, la animadora aclaró que la edil «no me saluda, no me habla y ya pasaron como 20 años».

Para cerrar le preguntaron a Pamela por la posibilidad de incursionar en la política. Ella fue tajante al indicar: «No tengo tiempo para escuchar a todo el mundo. Como voy a decir que sí a algo que no me gusta».

Es importante mencionar que ‘La Fiera’ junto a Barriga protagonizaron fuertes discusiones durante su paso por el reality ‘La Granja Vip’ y con los años la situación no pareció mejorar.