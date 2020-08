Afiliados de AFP Modelo reportaron que les retuvieron 10% por «pensión alimenticia» a pesar de no tener hijos Luego de que varios usuarios a través de redes sociales denunciaran esta situación, desde AFP Modelo debieron enviar un correo reconociendo el error.

A partir de las primeras horas de este jueves, una gran cantidad de afiliados de AFP Modelo han estado reportando un grave error al momento de solicitar el retiro del 10% de sus fondos previsionales. Pues la administradora les informa sobre la retención del dinero por una deuda correspondiente a la pensión alimenticia.

El problema en esto radica en que quienes denuncian este error en redes sociales no tienen hijos o no tienen deudas asociadas a ellos, por lo que esta retención de sus fondos no corresponde. Entre los reclamos y las burlas, AFP Modelo se convirtió en primera tendencia durante esta mañana.

A quién le voy a deber pensión de alimentos si soy más cola que canción de Cher? @AFPModelocl #AfpModelo pic.twitter.com/lyf8prMild — Diego Saavedra Fernández-Dávila (@Dieguerys) August 6, 2020

Que onda @AFPModelocl me manda un correo de que mi solicitud fue retenida por pensión alimenticia y en primer lugar no tengo hijos, segundo soy soltera y tercero no tengo ninguna demanda en el juzgado de familia por pensión, asi que dejen de cagarse a la gente #AFPMODELO xfis! pic.twitter.com/uCVX2AZg9h — Tatiana Casanga Arancibia (@tathycasanga) August 6, 2020

De verdad ? #AfpModelo 1._ soy homosexual. A lo cual cabe agregar que jamas he tenido relaciones con una mujer 🙄

2._ segun la oficina judicial virtual no tengo ninguna causa Asi es como se siguen riendo de la gente? pic.twitter.com/nYpaiT7yeM — Javier Fernandez (@DreamerDragon0) August 6, 2020

Jamás le di pensión a mi gato! Es por eso verdad? 😡😡😡 #AfpModelo pic.twitter.com/jp6UiIr6Z5 — Camila Ignacia (@CIgnaciaf) August 6, 2020

@AFPModelocl me pueden explicar esta estupidez de correo?

Mi solicitud está retenida por pensión de alimentos y ni siquiera tengo hijos!!!#mevoydeafpmodelo #AfpModelo #AFPSueltenLaPlata #Retiro10xCiento pic.twitter.com/LtoGs0xiQP — María Cecilia Pardo (@MarCe_Pardo) August 6, 2020

Tras la gran cantidad de reclamos de los afectados, AFP Modelo envió nuevamente un correo pero esta vez para pedir disculpas por la equivocación que causó evidente preocupación. En este mensaje piden «no considerar la notificación que recibiste de ‘Tu solicitud de retiro ha sido retenida'», afirmando que prontamente se les avisará sobre el estado de su proceso.