Betsy Camino confesó que estuvo a punto de renunciar a ‘MasterChef Celebrity’ En una reciente entrevista, Betsy Camino relató que durante la grabación de 'MasterChef Celebrity' pasó por un duro momento personal.

Luego de convertirse en una de las finalistas de ‘MasterChef Celebrity’, Betsy Camino participó de una transmisión en vivo que hizo el programa, donde contó algunos detalles de las grabaciones del espacio de cocina.

Fue en medio de esta entrevista que la cubana confesó que hubo un momento donde estuvo a punto de retirarse debido a problemas personales, pero que uno de los jurados la convenció de que se quedara.

«Yo tuve muchos problemas familiares y en un momento no tuve fuerzas para grabar» comenzó relatando Betsy, donde incluso aseguró que pidió que le sacaran un pasaje para volver.

A raíz de esto fue que Chris Carpentier se acercó a ella. «Chris fue, me abrazó y me dijo: ‘cálmate. Sin ti no vamos a hacer la grabación, necesito que te concentres, vas viento en popa, te has sacado la cresta. No seas ansiosa y piensa que los problemas se solucionan'».

Finalmente Betsy agregó: «Eso marcó un antes y un después en la forma de ver a Chris. Siempre lo admiré como chef, pero cuando las personas te tocan como humanos, eso se lleva en el corazón siempre».