La defensa de Pamela Díaz a Fabio Agostini tras supuesta salida de ¿Ganar o Servir?: «Quedó la ca…»

Este lunes te contamos que quedó la escoba al interior de ¿Ganar o Servir?, luego de que se filtrara que Fabio Agostini, quien ingresó en tiempo real hace unos días al reality, debió renunciar tras una fuerte pelea con Luis Mateucci.

Desde Infama se encargaron de revelar esta información. «¿Recuerdan este episodio de ‘Tierra Brava’ donde Luis le escupe la Nutella a Fabio y después Fabio come de ella sin saber lo que hizo Luis? En este nuevo reality a Fabio le tocó ser sirviente de Luis, y le pagó con la misma moneda cuando le tocó servirle».

Pero la cosa no se queda ahí, pues al parecer el español no tuvo una mejor idea que escupirle agua a la cara a Mateucci, por lo que la producción le habría dado dos alternativas: pagar una multa en dinero o renunciar a ¿Ganar o Servir?, por lo que Fabio Agostini prefirió abandonar el reality.

Y esto no es todo, ya que de acuerdo al portal de farándula, esta situación «provocó que se formara una discusión que llegó a los golpes cuando Fabio le comentó que había tenido buena onda con Daniela Aránguiz estos últimos días».

Pamela Díaz se refiere a la polémica salida de Fabio Agostini

Es en este contexto que, desde FMDOS le consultaron a Pamela Díaz por esta situación, quien afirmó que encontró injusta la salida de Fabio Agostini, pues Luis Mateucci también se comportó de mala manera.

«Me parece injusto. Creo que cada canal se rige por un contrato y su línea editorial. Pero me parece que si alguien te tira un escupo a una Nutella, y te la comes, me imagino que es la misma multa que si alguien te lo hace en la cara, que también es una forma ordinaria, las dos. Horrible» señaló la Fiera.

Siguiendo por esta línea, Pamela Díaz aclaró que no llegaron a los golpes, pero que hubo provocación. «A mí me encantaría que volviera. Creo que, en esos tres, cuatro días que hizo, quedó la cagá. Pasó de todo».