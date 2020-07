Julio César Rodríguez y su rol en la pandemia: «Podría quedarme calladito»

Invitado al programa de Pancho Sanfrugo «Una y nos vamos», Julio César Rodríguez, se refirió sobre el rol que ha cumplido durante la crisis sanitaria en el país y la cual le ha traído una serie de aplausos.

Frente a esto, comenzó diciendo que «nosotros pertenecemos a los privilegiados, a los que estamos con pega, a los que nos pagan el sueldo, a los que estamos con trabajo, a los que podemos seguir adelante».

Al respecto, Rodríguez agregó: «A mí me ha ido súper bien en la vida, pero también tengo la conciencia tranquila, de que todo lo que tengo y todo lo que yo hoy día vivo, lo vivo gracias a mi esfuerzo, a mi trabajo, nadie me ha regalado nada».

Junto con esto indicó que “yo todo lo que tengo, absolutamente todo, hasta mi último par de zapatos, es por mi esfuerzo sin cagarme, ni pegarle un codazo a nadie, estoy muy orgulloso de lo que tengo”.

Por otro lado Rodríguez agregó. «Si tú me dices, Julio el sistema te ha tratado mal o te ha tratado bien, a mí me ha tratado bien, partí de abajo, pero no soy un tipo miope para darme cuenta de los problemas de la gente de la simetría, de las injusticias y de todas las cosas».

«Podría quedarme calladito, podría ser un animador insulso, podría ser un comunicador vendido o una persona que digiera, ‘a mí me ha ido súper bien y quiero cuidar lo que tengo’, entonces yo no voy a cuestionar a nadie, voy a estar calladito y cuando hayan problemas voy a mirar para otro lado, no voy a decir lo que pienso y lo que siento» cerró.