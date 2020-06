Yamna Lobos contó detalles sobre la llegada de su retoña A través de su cuenta de Instagram, Yamna Lobos subió una fotito y relató como fue el proceso de parto de su primera retoña.

Este fin de semana recién pasado, Yamna Lobos junto a su pareja se convirtieron en papás por primera vez, recibiendo a la pequeña Agustina. Fueron los propios tortolitos quienes anunciaron a través de sus redes sociales esta bella noticia.

Desde el nacimiento de su retoña, la chiquilla ha compartido una serie de fotitos de la bebé con sus seguidores, además de contar cómo han sido estos primeros días siendo mamá.

Es más, recientemente a través de su cuenta de Instagram, Yamna subió una foto de sus últimos momentos embarazada y ya en la clínica, donde dio detalles sobre su parto.

«Que recuerdos😍!! Mientras duerme mi Agus y ya más recuperada y adaptada a mi nuevo rol en esta vida 😜😊 les cuento que esta foto es del día sábado 20/06/2020 aprox 12 am recién llegando a la sala de parto cuando aún las contracciones me permitían sonreír y no tomaba a rodrigo por el cuello para colgarme y esperar que pasaran jajjaja.. (Previo a eso fue el ingreso y el pcr que salió negativo🙏)» comenzó escribiendo en la publicación.

Siguiendo por esta línea, Yamna agregó que «la primera contracción partió a las 8 de la mañana en punto y de ahí no pararon. Fue parto normal! Naciendo mi Agus a las 14:31hrs. Debo reconocer que en algún momento sentí que no podía hacerlo a causa del dolor pero estuve tan contenida por el equipo médico en especial de mi querida Dr(a) Magdalena Bronfman, mi matrona Rosita González Y mi estrella @rramirezmun 🤩 que salió todo maravilloso siendo la experiencia más potente y hermosa de mi vida! 💕».

Para finalizar, la ex ‘Rojo’ quiso agradecer todos los mensajes de cariño que ha recibido desde la llegada de su pequeña. «Pd: Gracias por tanto amor y buenos deseos para nosotros de nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, apoderados, alumnos, profes de @yamnalobosacademia y todos aquellos que cariñosamente aún sin conocernos nos dejaron un mensaje🤗».