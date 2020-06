«No tengan hijos» El particular consejo de Pamela Díaz en esta cuarentena A través de su cuenta de Instagram, Pamela Díaz nuevamente hizo reír a sus seguidores con un video de su vida diaria con su familia.

Con la cuarentena por el coronavirus, la mayoría de las familias ha debido permanecer en casa todo el día, situación que ha resultado complicada sobre todo para los papás. Pues ahora no solo deben encargarse de las labores del hogar, sino que también ayudar a sus hijos con las clases además de buscar cómo entretenerlos. Y Pamela Díaz contó que es una de las muchas mamás que ya están perdiendo la paciencia.

Resulta que la animadora de Chilevisión compartió en su cuenta de Instagram un video donde se escucha a su retoña Pascuala armar alboroto antes de irse a dormir, por lo que la Fiera escribió en la publicación fiel a su humor: «Los q tenemos hijos me entenderán. Ya a esta hora no hay paciencia (no tengan hijos) jajajaja».

Hay que mencionar que esta no es la primera vez que Pamela Díaz se refiere a su situación en la cuarentena. En conversación con el diario La Cuarta, aseguró que se siente abrumada por el aislamiento, el cuidado de sus hijos y la poca ayuda que recibe.

«Siento que tengo que estar mucho más positiva en general en lo que uno hace, porque no tengo la ayuda del papá, entonces ya estoy cansada. Me canso, me aburro, si quiero hacer algo no puedo hacerlo, echo de menos a mi familia, a mis amigos» le señaló al medio escrito.