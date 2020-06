«Hasta mi mamá me llamó para retarme» Pamela Díaz habla de transmisión en vivo ‘entonada’ Luego de hacer una transmisión en vivo con unas copitas de más, Pamela Díaz asegura estar avergonzada y que incluso no se acuerda de todo ese día.

Unos días atrás te contamos que Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton hicieron una transmisión en vivo por Instagram en conjunto la cual sorprendió a sus seguidores ya que ambos estaban muy relajados y con unas copas de más. Incluso la animadora dio a entender que había «algo más» con su colega.

A pesar de que a los fanáticos de la Fiera les encantó ver su lado más auténtico, para ella no estuvo tan bien, ya que en conversación con La Cuarta, aseguró que se arrepentía y que incluso la retaron. «Ya no hago más transmisiones entonada» señaló.

«Me dio lata, después me llamó mucha gente. Igual lo pasé bien, pero hubo cosas que no me acordaba al día siguiente. Hasta mi mamá me llamó para retarme, jajajá» agregó Pamela.

De todas formas la animadora aclaró su relación con Cretton, asegurando que está soltera. «Hay un tema de morbo de la prensa y la gente, porque nos llevamos bien, existe comunicación. Nos tocaba estar todo el día en el canal juntos, pero no hay nada. Sí tuvimos un coqueteo buena onda y nada más. Nunca nos besamos ni anduvimos de la mano».

Finalmente hablando sobre su futuro laboral, Pamela comentó que le gustaría tener un programa de índole social. «Hoy no me veo en un matinal. El año pasado pedí un programa de servicio y luego pasó todo esto».