Ignacio Román sobre ‘MasterChef Celebrity’: «El nivel de los participantes es muy básico» El ex participante de 'MasterChef' se refirió a quienes forman parte de este nuevo ciclo y por qué dejó de ver el programa de Canal 13.

No cabe duda que Ignacio Román, se convirtió en uno de los personajes más queridos de ‘MasterChef’. El chiquillo que terminó en segundo lugar durante la primera temporada del espacio, se refirió a la edición ‘Celebrity’ que se emite actualmente.

El recordado finalista, no tuvo pelos en la lengua para hablar de los concursantes actuales: «El nivel de los participantes es muy básico, les cuesta mucho cocinar, ya que ellos muchas veces comen en restaurantes y no cocinan, algunos sí, pero creo que no es la mayoría», dijo en conversación con Página 7.

Además, el cocinero habló de por qué dejó de ver ‘MasterChef Celebrity’. «Lo veía por un gran y queridísimo amigo que es Carlos Zárate. De hecho cuando él se fue dejé de verlo«, expresó.

A pesar de esto, Ignacio contó cuál es su favorito para ganar el espacio culinario. «Me gustaría alguien que haya viajado por el mundo y supiera de muchas recetas. Me gusta Marocchino, porque tiene estilo, es muy caballero, habla y reclama poco, observa mucho y hace bastante».