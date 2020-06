Cristián Arriagada comparte emotiva carta a un año de la muerte de Javiera Suárez En el primer aniversario de la muerte de Javiera Suárez, su viudo publicó una emotiva carta, recordándola de una manera especial.

Este 12 de junio se cumple un año desde el triste fallecimiento de Javiera Suárez, tras batallar por más de tres años contra un cáncer a la piel. Es por lo mismo que su esposo quiso conmemorar esta fecha, compartiendo una emotiva carta en su honor.

«Ha pasado un año desde que partiste. Hoy, más que antes, entiendo que el amor trasciende a la persona física del ser amado. El amor encuentra su significado más profundo en su propio espíritu, en su yo íntimo. Que estés o no presente, y aún siquiera que no continúes viviendo, al menos de manera física, deja de ser importante. Tu espíritu, tu alegría, tu sonrisa, todo eso que me hace amarte, lo conservo muy dentro de mí». Dice parte de la misiva que publicó en su cuenta de Instagram.

Siguiendo por esa línea, agregó sobre Javiera. «Pasaron ya 12 meses, 4 estaciones, cada una con su propia celebración y su respectiva melancolía. Miles de momentos felices y otros tristes, algunos de ellos inesperados, como esa tristeza que te despierta temprano en la mañana y decide acompañarte el día entero. Completamos otra vuelta de la tierra, todo en la naturaleza sigue su curso, como haciendo caso omiso a que ya no estés aquí y que nosotros aún no lo terminemos de entender».

También te puede interesar: «Pedro es la razón más inmediata para levantarme»: Viudo de Javiera Suárez habló de sus días de cuarentena

Por otro lado, Cristián Arriagada dio a conocer que justo en esta fecha dejan el hogar que compartieron juntos, un proyecto que venían planeando hace tiempo. «No fue por falta de esfuerzo ni convicción, sé que diste lo mejor de ti siempre y no te puedo pedir más que eso. La vida lo quiso de otra forma y siguió en su misión de llevarte a otro lado, a otra dimensión a la que no tengo acceso; no te veo, no te escucho, pero te siento siempre cerca. Tu sonrisa, tu fuerza y tu fe inocente pero profunda, tu mensaje; todo eso está acá y se siente tan presente como siempre».

Sobre el cambio de casa, el esposo de Javiera Suárez escribió. «Me voy para obligarme a enfrentar y aceptar que ya no estás acá, al menos no de la forma a la que estábamos acostumbrados. Me voy con miedo de dejar esto atrás y perder lo poco material de ti que me queda, el olor de tu clóset y tu pared con fotos de nosotros».

«Me voy de este lugar con pena por lo que significa en nuestras vidas y por los infinitos recuerdos que se quedarán acá. Me voy agradecido de lo que vivimos, porque a pesar de que aún no entiendo por qué me dejaron a mí acá, en el mundo de los vivos, me siento un poco más preparado para enfrentar lo que viene» finalizó.