«Pedro es la razón más inmediata para levantarme»: Viudo de Javiera Suárez habló de sus días de cuarentena En una entrevista, Cristián Arriagada, el viudo de Javiera Suárez, comentó sobre la vida en cuarentena junto con su retoño.

En medio de estos días de cuarentena, Cristián Arriagada, el viudo de Javiera Suárez está con un nuevo proyecto, en el cual dicta charlas sobre cómo encontrarle sentido a la vida en tiempos difíciles. Obviamente que, basa sus palabras en la experiencia que vivió con su esposa, a quien perdió hace exactamente hace un año a causa de un cáncer.

Su charla ‘Del dolor al poder interior’ ya cuenta con más de 30 mil reproducciones y en conversación con Las Últimas Noticias, el médico cirujano señaló que su proyecto busca «invitar a darle una oportunidad y mirar lo que nos pasa en la vida de una manera más positiva».

Por otro lado, Arriagada habla sobre darle una enseñanza o valor al sufrimiento e incertidumbre. En su caso, hoy su pequeño retoño Pedrito Milagros, se ha convertido en un pilar fundamental para su vida.

«Los hijos te entregan una misión y una responsabilidad inmediata que te permite avanzar y dirigir tu energía por el bien de alguien que depende absolutamente de ti. En mi caso, Pedro es la razón más inmediata para levantarme y sonreír todos los días», confesó el esposo de Javiera Suárez.

A raíz de que su trabajo como cirujano se encuentra paralizado por la crisis sanitaria, Cristián ha podido compartir más que nunca con su retoño. Frente a sus actividades, aseguró que tienen una rutina diaria donde se dedican a bailar, jugar y dejar correr su creatividad.

«Ha sido un regalo poder pasar tanto tiempo con Pedro. Entiendo que para muchos padres se hace difícil la vida con niños en la casa y lo demandante de mantenerlos al día con las clases online. Yo tengo la suerte de que Pedro es chico y se adapta fácilmente a casi todo. Ha sido increíble vivir estos meses tan juntos todo el tiempo, te permite ser más cómplices y participar de todo su día» agregó.

Para cerrar Arriagada confesó que si bien por mucho tiempo se cuestionó por qué la vida se llevó a Javiera y no a él, hoy siente haber encontrado una respuesta. «Aún no lo tengo resuelto, ni creo que sea una pregunta con una sola respuesta, hoy por hoy me doy cuenta de que lo que me moviliza es ayudar a resolver problemas de las personas», sentenció.