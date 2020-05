Testimonio de una joven con Covid-19: «Sentía que tenía brea caliente en el pecho» “Espero que el coronavirus nunca llegue a tu ciudad”, dice Mara Gay, periodista del reconocido diario The New York Times que contrajo Covid-19.

Estados Unidos es el país con más casos de contagios por coronavirus y nueva York, es la ciudad que concentra la mayor cantidad de infectados.

Mara Gay, miembro del consejo editorial de The New York Times, fue uno de los 1.5 millones de pacientes que se infectaron de Covid-19. La periodista de 33 años dio a conocer su terrible experiencia, para generar conciencia entre la población que aún cree que la situación no es grave.

“El día antes de enfermarme corrí cinco kilómetros, caminé 16 más y luego subí como siempre las escaleras hasta mi apartamento en el quinto piso, cargando la ropa que había lavado. Al día siguiente, el 17 de abril, me convertí en uno de los miles de neoyorquinos que se enfermaron de COVID-19 y desde entonces ya no soy la misma”, comienza su duro relato.

Gay cuenta que al segundo día de estar enferma, a pesar de ser una persona sana, tenía serias dificultades para respirar. “Me desperté sintiendo que tenía brea caliente encajada en el fondo del pecho. No podía respirar profundamente a menos que me pusiera en cuatro patas”, cuenta.

“Una hora más tarde, estaba sentada en una cama de la sala de urgencias, sola, aterrada y con un dedo sujetado a una máquina que mide el pulso y la saturación de oxígeno. A mi derecha, había un hombre que casi no podía hablar, pero que tosía constantemente”, relata.

La periodista reconoce que corrió con suerte , ya que otros pacientes no han podido ganarle la batalla al virus. “Sobreviví. Pero 27 días después, sigo con una neumonía persistente. Necesito dos inhalaciones dos veces al día. No puedo caminar más de dos cuadras sin detenerme”, señaló.

Gay termina su relato pidiéndole a las personas que se tomen en serio el Covid-19, ya que nadie está a salvo de contagiarse. “Espero que el coronavirus nunca llegue a tu ciudad, pero si lo hace, también rezaré por ti”, finaliza.