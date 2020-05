Leo Méndez Jr contó la firme de por qué decidió entrar al porno En una reciente entrevista, Leo Méndez Jr se confesó sobre su decisión de entrar a la industria pornográfica, además de lo que dijo su papá.

Unos días atrás, Leo Méndez Jr dejó con la boca abierta a todos sus seguidores al anunciar una impactante noticia: Se quiere dedicar a la industria del porno.

Este anuncio dejó muchas reacciones en redes sociales, donde recibió el apoyo y también críticas sobre esta decisión. Sin embargo, el chiquillo fue enfático en decir que si a alguien le molestaba, simplemente lo dejara de salir.

Esta vez, Leo Méndez Jr, conversó con Hugo Valencia sobre las razones de querer dedicarse a esta industria. «Estaba hablando con mi ex de fantasías sexuales y él me dijo que tenía la fantasía de que nos miraran, ahí me despertó el interés», confesó el joven.

Además, contó que ya se encuentra en conversaciones con una productora ubicada en Las Vegas. «Tomé contacto con una página de pornografía que está en Las Vegas y ellos me respondieron que encantados de trabajar conmigo», contó Leo Méndez. Agregando que por temas de pandemia, el proceso se encuentra pausado, pero luego de esto volverán a conversar, según consigna Fotech.

En esta conversación, el ex ‘Bailando por un Sueño’ también se refirió a la opinión de su papá, DJ Méndez sobre su decisión de dedicarse a la industria pornográfica. «Mi papá lo respeta, da su opinión como padre, me aconseja diciendo que existen algunos peligros allá afuera en esta industria que es gigante», dijo.

Agregando que «Yo tomo sus consejos y ahí yo veo que hago con ellos. Mi hermana también me da sus consejos y lo más importante que podemos llegarlo a hablar».