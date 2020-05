«Sigan vomitando mier…» Fran Undurraga entregó sincero mensaje con osada fotito Luego de ser criticada por publicar un coqueto video, Fran Undurraga envió un potente mensaje a sus seguidores con una coqueta postal.

Hace algunos días te contamos que Fran Undurraga recibió un desubicado mensaje, luego de que publicara un coqueto video promocionando una bebida energética. Por lo mismo, ahora la chiquilla subió una postal acompañada de un potente mensaje.

«No me interesa que hablen mal de mí, porque no me dañan en lo absoluto. Lo que si me preocupa es que en estas épocas donde nos tenemos que unir y respetar, solo por nuestra condición de ser seres humanos, haya tanto odio en redes sociales. Me da una pena enorme que en vez de enfocar su energía en tratar de llevar esta catástrofe a nivel mundial, desde el amor, sigan vomitando mierda. No han aprendido nada» comenzó escribiendo frente a las críticas que ha recibido.

Siguiendo por esa línea, Fran agregó: «Y para le gente que siempre me ha apoyado, no saben lo bien que me hacen. Estoy en una situación difícil, lejos de mi país y mis seres queridos, pero cada palabra suya, cada mensaje de aliento es punch de energía. Gracias».

En la osada postal, la ex chica reality aparece posando con un escotado vestido y sin sostén. Obviamente que su mensaje de inmediato se llenó de comentarios positivos por parte de sus seguidores.

«Guapa y compañera de pandemia en México. Te adoro @franundurraga cuenta conmigo cuando necesites», «Amiga mía la gente no aprende y no entiende aún estando en esta situación de catástrofe mundial. Da pena ver tanto odio. Usted apóyese con los que te aman yo te amo con todo mi corazón amiguita. Y sabes que siempre estoy aquí para lo que sea» son algunos de los comentarios que recibió Fran.