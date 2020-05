Kanela contó la firme de su error de deletreo en ‘Pasapalabra’ "Estaba en otra" aseguró Kanela en 'Casa Estudio', al momento de hablar de su conocido fail al momento de deletrear la palabra 'Paloma'.

La tarde de este martes se emitió un nuevo capítulo de ‘Casa Estudio’ en Chilevisión, donde estuvo invitado el vocalista de ‘Noche de Brujas’, Kanela, quien habló sobre cómo está pasando el confinamiento por estos días.

Frente a esto, el chiquillo confesó que lleva ocho semanas encerrado por la cuarentena, dado que actualmente está viviendo en Santiago Centro, la comuna de nuestro país que más tiempo lleva en esta extrema medida.

Pero por otro lado, Kanela también comentó su particular paso por ‘Pasapalabra’, el cual le generó una serie de críticas a través de redes sociales, luego de que no pudiera deletrear la palabra «Paloma». Situación que incluso molestó a su compañera en ese momento, Javiera Acevedo.

También te puede interesar: El potente mensaje de Kanela al recibir las gaviotas

«Justo esa vez cambiaron la lista de los juegos, que era el Pasapalabra Verano, entonces no es por ponerme el parche pero a mí se me olvidó que tenía el programa» señaló el cantante.

Siguiendo por esta línea, Kanela afirmó que en ese momento estaba preocupado por otras cosas, especialmente el delicado estado de salud por el que pasaba su mamá. «Yo andaba en otra, de hecho llegué atrasado al set, y me dicen: ‘Vamos con concursos nuevos’ y no ensayé nada».

«Y me dicen: ‘Deletrea Palomas’ y ¿qué pasó? Que yo deletreaba de a una letra. Por ejemplo, P,A, L. Entonces me decían no, no, no y no» agregó el cantante, quien incluso aprovechó de replicar la situación en el programa como una especie de revancha.