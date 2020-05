Sensual Spiderman hace mea culpa tras video bailando con Cathy Barriga "No debí haberme prestado para un video de redes sociales" dijo Sensual Spiderman luego de ser ampliamente criticado en redes sociales.

Durante la tarde de lunes, el popular bailarín y figura de internet «Sensual Spiderman» apareció en un video que generó gran polémica. Pues salía bailando junto a la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

Tras recibir miles de comentarios, el querido personaje dio su versión del encuentro. En una serie de videos y fotos, mostró que tuvo una reunión con Barriga ya que el municipio le prestó ayuda para iniciar una fundación.

De esta manera, Spiderman comentó que no debió haber aceptado que le grabaran y se disculpó por lo sucedido asegurando que lo seguirá trabajando y ayudando de manera independiente.

«Normalmente la gente en todos lados me pide videos, saludos, bailes, etc. Para mí es como respirar, no significa que por eso me paguen o peor, unirme a una organización política, de todas formas pido mis sinceras disculpas a la comunidad y seguiré ayudando a la gente de la calle de manera independiente», escribió.