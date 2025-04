Américo rompe el silencio sobre su mala onda con Kanela: «Vamos por sintonías muy distintas»

En los últimos días, estuvo en el centro de la noticia, la supuesta mala onda entre Kanela y Américo, esto luego de que el último no participara en un homenaje a Tommy Rey, donde sí estará el vocalista de Noche de Brujas.

Como era de esperar, rápidamente se especuló que el intérprete de ‘Te Vas’, no quiso formar parte de la canción por su colega. Es en este contexto que, en conversación con Pamela Díaz en su programa ‘Sin Editar’, rompió el silencio sobre el tema.

«Hay gente con la que sientes conexión especial, hay otros que los ves constantemente y que la verdad y honestamente, no los quieres ni ver», comenzó explicando Américo sobre su amistad con algunas figuras del espectáculo.

Frente a esto, es que La Fiera le lanzó en tono de broma «como al Kanela». A lo que respondió: «Por ejemplo», pasando a explicar más en detalle lo que pasa entre ellos.

«Y vaya que lo he intentado… pero el niño insiste. Es durísimo… vamos por sintonías muy distintas, formas muy distintas entonces eso hace imposible, por el momento que nos podamos conectar», aseguró.

La ausencia de Américo en el homenaje a Tommy Rey

Tras esto, es que Américo explicó su ausencia en el homenaje a Tommy Rey. «Excusas, así como respuestas literales tengo varias. Ese día tenía show, tenía un viaje próximo a Argentina… Yo pertenezco a un sello, no soy un artista independiente que se manda solo. Tengo que pedir autorización, Sony no me autorizó de partida, no de mala onda».

«No fui. Pero dicho eso. Y también podría decirte, ya que estoy hablando en este espacio… también tengo 47 años, como cualquier persona, no importando su edad, todas las personas tenemos ante cualquier experiencia un 50 de si y un 50 de no. Si alguien dice que si, no tiene ni bueno ni malo, solo una respuesta», continuó el cantante.

«Lo que me da pena de esta situación… es que lo tuve que ver a distancia. Yo estaba en Argentina y mas encima tuve que ver como se deforma la noticia… Era inescrupuloso, era idiota, ignorante. Llegan y dicen lo que quieren, desparraman lo que quieren con una arrogancia», señaló Américo.

Junto con esto, aseguró que «es feo lo que pasa porque además le pega a nuestro medio… El Lucho (Jara) convoca a grabar un homenaje que le brota desde adentro porque fallece un amigo. Convoca a cumbieros. ¿Y en qué termina todo? De partida pegándole a Lucho porque no es cumbiero y siempre la mala onda».

Por último, Américo aclaró que «después termina y desemboca en un cahuín de que yo no fui por el Kanela, que estamos peleados, que una vez nos agarramos. Yo nunca me he agarrado con el Kanela. Nunca, nunca…».

«Él si se trenzó a puñetes con algunos músicos del equipo, él y algunos chicos de la banda, pero yo ni siquiera estaba ahí… hace muchos años atrás», cerró.