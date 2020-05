Fue al hospital por un dolor de espalda y descubrieron que tenía tres riñones “Nunca habíamos visto algo así. Nos llevamos una buena sorpresa”, reconocieron los médicos del hospital que atendieron al paciente.

Un hombre en Brasil fue al médico por un dolor de espalda pero grande fue su sorpresa cuando los médicos le dijeron que la dolencia lumbar se debía que tenía tres riñones.

Al paciente, de 38 años y originario de la ciudad de São Paulo, se le realizaron una serie de exámenes y gracias a un tomografía computarizada, los doctores pudieron ver que tenía tres riñones en vez de dos, según lo publicado en The New England Journal of Medicine.

Según arrojaron los análisis, uno de los órganos es normal, mientras que los otros dos están fusionados y se encuentra a la altura de la pelvis. Al igual que el paciente, los médicos no ocultaron su sorpresa ante el curioso y extraño caso.

“Nunca habíamos visto algo así. Nos llevamos una buena sorpresa”, reconocen los expertos en el documento publicado. A pesar de lo poco común, en muchas ocasiones estas anomalías no tienen consecuencias negativas para la salud de las personas.

Además, en este caso particular, el paciente no ha presentado dolor en los riñones ni dificultades para orinar o anomalías en la orina, que pudieran dar indicios de alguna anomalía.