Francini Amaral contó que está pasando por un complicado estado de salud Recientemente Francini confesó que no lo está pasando del todo bien, ya que durante los últimos días se ha enfrentado a un complicado vértigo.

Durante estos últimos días, la ex bailarina de axé, Francini Amaral, no lo está pasando para nada bien. Esto se debe a que desde hace tres días que lleva experimentando vértigo, según contó en redes sociales.

Y en conversación con LUN, la brasileña explicó que no quiso ir desde un principio a urgencias por la crisis sanitaria ante el Covid-19, pero ya con el paso de los días decidió ir a una consulta.

«Evité ir al médico hasta el cuarto o quinto día», dijo, agregando que se hizo exámenes y está a la espera de los resultados.

«He tomado medicamentos y acabo de hacerme una resonancia en la cabeza para buscar la causa en un problema en el oído medio. Mis molestias pueden deberse a múltiples razones. He comentado esto en mi cuenta de Instagram y hay gente que me ha dicho que siente algo parecido y que podría ser estrés», señaló, aunque aseguró que se siente tranquila dentro de otod, pero tampoco descarta la posibilidad.

Francini en Instagram describió un poco de lo que está viviendo. «Hoy fue un buen día… muy productivo💪🏼… Sigo con vértigo😒 pero logré moverme más que otros días. En la mañana tuve que hacer exámenes y después pusimos pila en la construcción de la casita de los perros… ¡eh eh eh», escribió el lunes pasado Francini.