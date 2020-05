Carla Jara contó el gran problema que le trajo lavarse las manos tan seguido

Entrevistada por Jordi Castell en el programa de Instagram ‘El Aperitivo’, Carla Jara dio a conocer cómo ha seguido las recomendaciones de las autoridades para evitar el contagio de Covid-19.

En esa línea, la ex chica Mekano señaló que para ella y su familia la más efectiva ha sido el lavado de manos. Sin embargo, esto le salió caro, ya que perdió algo muy valioso para ella.

También te puede interesar: Carla Jara sacó aplausos por fotito al natural mostrando sus canas

«Se me perdió el anillo en la cuarentena y aún no lo recupero… entre tanto lavarme las manos se me empezaron a secar y las tenía secas, partidas y entonces después de lavarme las manos me empecé a echar crema y ese día para echarme crema, me saqué el anillo, lo dejé encima de un paño y me fui… y después nunca más lo vi…», confesó Carla.

«A lo mejor lo habré aspirado, sacudí el paño y no me di cuenta, la cosa es que el anillo desapareció y no ha vuelto a aparecer más», agregó sobre la joya que le regaló su marido.

Recordemos que Carla Jara está pasando la cuarentena con su pequeño hijo Mariano y Francisco Kaminski.