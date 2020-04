«Ya no tengo coronavirus» Pato Frez da detalles sobre su recuperación Dentro de las próximas horas Pato Frez debería ser dado de alta para seguir la cuarentena en su hogar, tras sobrevivir al complicado virus.

Pato Frez confesó recientemente que se contagio de coronavirus en medio de su lucha contra el cáncer de hígado que padece desde 2019. Afortunadamente dio a conocer que ya se está recuperando del virus. «El médico me decía que era muy difícil salvarme. Pero no me pasó nada. Y no digo que sea un privilegiado. Estoy preparado para morir».

El comunicador sigue internado en la Clínica San Carlos de Apoquindo de la Universidad Católica y posiblemente este viernes será dado de alta, aunque deberá realizar una nueva cuarentena en su casa. «Estoy muy bien, estoy bastante bien. Ya me hicieron todos los exámenes del tórax y de todas las otras cuestiones (…) Ya no tengo coronavirus», comentó a LUN.

Ver películas, la TV e incluso la oración —ha sido pastor evangélico— han ayudado a Pato a enfrentar estos días tan complejos. También ha reflexionado bastante acerca de su aprendizaje a partir de este proceso.

«Lo único que tenemos seguro en la vida es la muerte… Tanta cuestión por lograr el éxito, por lograr la fama, lograr aquí, lograr allá. Yo siempre fui un trabajador de las comunicaciones. Nunca me creí el cuento de la estrellita», expresó Frez.