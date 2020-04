Piñera sobre el coronavirus: «Estamos cerca del momento más álgido» En una entrevista exclusiva con el matinal 'Bienvenidos', el presidente Sebastián Piñera se refirió a la crisis sanitaria por el coronavirus.

El presidente Sebastián Piñera, conversó con ‘Bienvenidos’ de Canal 13, entrevista en la que abordó varios temas con respecto a cómo el Ejecutivo ha enfrentado la pandemia del coronavirus Covid-19, aclarando algunos aspectos en torno al concepto de “nueva normalidad”, que ha impulsado el Gobierno.

Acerca de esto, el mandatario dijo que «el concepto es uno que se usa a nivel internacional. Cuando hablamos de ‘nueva normalidad’ o de retorno seguro es que no vamos a volver a lo que vivíamos antes de que se asomara el coronavirus. Por mucho tiempo vamos a tener que acostumbrarnos a vivir de una forma distinta”.

Piñera aseguró que los datos en torno al conocimiento sobre la pandemia los manejó a finales de 2019: «Me enteré del coronavirus el 31 de diciembre, con el primer caso de Wuhan, China. Nos juntamos con el ministro de Salud (Mañalich) el 2 de enero para preparar los equipos de trabajo y trabajar anticipadamente. Así pudimos anticiparnos con el tema de salud».

El mandatario aseguró que ya Chile está en una etapa en donde el número de nuevos contagios es similar al de recuperados, por lo que «estamos cerca del momento más álgido, del peak en materia de enfermos».

Piñera sostuvo que se está trabajando en tomar varias medidas, pero que «tenemos que empezar a prepararnos, porque si no logramos poner en marcha la sociedad, la crisis económica va a producir mucho daño. Muy pocos países lo pueden decir que dado que tenemos 5.800 enfermos activos, podemos decir responsablemente que cualquier persona que necesite atención, la va a tener (…) y eso no lo pueden decir ni siquiera las grandes potencias del mundo».

Con respecto al retorno a clases, el Presidente de la República expresó que «ningún niño va a volver a clases si no podemos asegurar las condiciones sanitarias» necesarias. En cuanto a fechas para esta “nueva normalidad», Sebastián Piñera aseveró que «cuando podamos asegurar que podemos entregar protección a los empleados públicos, a los niños y jóvenes en escuelas, a los trabajadores que volverá a sus puestos de trabajo y eso creemos que se producirá durante el mes de mayo».

Frente a los cuestionamientos con respecto a la responsabilidad en las medidas, el Presidente confesó que “es imposible que el Estado pueda proteger todo el mundo si el país no se vuelve a poner en marcha. Hay otro riesgo gigantesco y es que el país esté en una crisis económica brutal. Con cientos de miles de empresas quebradas, miles de personas en la pobreza y el Presidente debe ver todos los problemas. Tenemos que empezar a prepararnos, porque si nos quedamos todos en casa no será posible sostener la necesidades básicas de todos los chilenos, principalmente de los más vulnerables. El retorno seguro no es ahora. El retorno seguro va a ser cuando el punto más álgido haya pasado. Lo que pasa es que hay que prepararse cuando pase. Si empezamos a prepararnos después, va a ser muy tarde».