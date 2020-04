Lisandra Silva se sincera sobre su embarazo: «Sentí una depresión muy grande» En una nueva entrevista, Lisandra Silva confesó que pasó por muchas complicaciones durante los primeros meses de su embarazo.

En un nuevo capítulo del programa ‘El Aperitivo’ de Jordi Castell en Instagram, el fotógrafo conversó con Lisandra Silva, quien se sinceró sobre su embarazo, donde reveló que estos 7 meses han resultado más que complicados.

La cubana confesó que durante sus 32 semanas de gestación «he tenido pequeñas crisis de nausea, vómitos, a veces me viene un poco la ansiedad, estoy con anemia y diabetes gestacional, me ha dado de todo. Además, me tengo que cambiar unas 5 veces de ropa íntima, porque me hago pipí por cualquier cosa».

Sobre Raúl Peralta, su pareja, Lisandra reconoció que es muy romántico y paciente con ella, incluso cuando «he pasado por depresión o días que me he querido morir, las hormonas me tenían loca, lo pasaba mal, respondía mal y él ha tenido mucha paciencia. Yo tuve días muy duros, lo veía todo negro, sentí una depresión muy grande».

Por las noches está durmiendo muy mal, ya que siente muchos dolores, «me tengo que llenar de mentalidad positiva porque estoy teniendo muchos dolores, en las noches duermo tan mal, me da más lástima por Raúl que no duerme tampoco porque hago tanto ruido cuando me quiero levantar».

A pesar de que con Raúl querían que el bebé naciera en Estados Unidos, finalmente no podrán lograrlo a raíz del coronavirus, así que Noah «va a ser chileno». «Yo quería que fuera americano. Allá tengo mi ginecólogo de toda la vida, yo viví muchos años en EE.UU. Soy cubana americana. Queríamos tener el bebé en verano, cerca de la playa, el panorama me gustaba mucho. Uno propone y Dios dispone», cerró Lisandra.