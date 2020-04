Vale Roth confesó que a sus 29 años terminará cuarto medio A través de redes sociales, Vale Roth dio a conocer que finalmente terminará cuarto medio, ya que quiere estudiar la carrera de sus amores.

A través de su cuenta de Instagram, Vale Roth sorprendió a sus más de 700 mil seguidores al confesar dos importantes noticias que la tienen más que feliz por estos días.

Resulta que la chiquilla comenzó contando que desde el próximo martes comienza sus clases para finalmente terminar su cuarto medio a los 29 años y así poder estudiar lo que realmente quiere: Personal Trainer.

Pero eso no es todo, sino que Vale Roth también dio a conocer que tras años de peleas y desencuentros, se logró reconciliar con sus padres, pues han sido ellos quienes la han estado ayudando con este proceso.

La bailarina escribió un largo texto donde comentó que no estaba segura de dar a conocer esta situación, pero finalmente decidió hacerlo, ya que es algo de lo que no tiene de qué avergonzarse.

«Hola bueno les tengo que contar una noticia que es súper importante para mi y me tiene muy feliz así que como ustedes ya son parte de mi vida y de mi día a día les cuento que el martes empezare con las clases para terminar mi cuarto medio ee si cuarto medio a los 29 años» comenzó señalando Roth.

Junto a lo que agregó: «Fíjense que pensé muchísimo en si contarlo o no por vergüenza pero nada vergüenza a que perdón? apenas saqué cuarto medio me pondré a estudiar lo que más quiero que es personal trainer y ojalá ser una de las mejores ! gracias a mi viejo que me apaño en esto gracias tomas por hablar con mi viejo a escondidas jajaja a mi vieja tb que me apaño y nada a darle con todo no más !!! estudiar , bailar y disfrutar el proceso».

