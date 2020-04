Carla Jara publicó foto de su primera portada en Miss 17: «Me siento muy afortunada» A través de su cuenta de Instagram, Carla Jara publicó una postal sobre su primera portada en una revista y su carrera en televisión.

Por medio de su cuenta de Instagram, Carla Jara compartió una foto del recuerdo de cuando solo tenía 16 añitos y protagonizó su primera portada en la recordada revista ‘Miss 17’, además de reflexionar sobre lo que ha sido su aprendizaje durante estos años.

Y la esposa de nuestro Kami no se quedó solo allí, sino que también recordó lo que fue su paso por el programa juvenil ‘Mekano’ y que le abrió el camino a continuar una carrera en televisión.

«Haciendo orden encontré esto, mi primera portada en la “Miss 17”, tenía 16 años y mucha salud jajajaja (salgo con los cachetes rojos) q lindos recuerdos, era finalista del concurso, salí ‘Miss rostro'» comenzó escribiendo Carla.

«Lo pasé tan bien, fue ahí donde me vio Alex, el director de Mekano y me invitó a ser parte del programa, primero haciendo un espacio de música y luego parte del ballet, donde tenía mucho que ensayar para lograr estar al nivel de mis compañeros que eran todos bailarines» agregó.

Finalmente Carla Jara señaló: «Después pasé al team Mekano y finalmente a actuar, donde decidí dejar el programa y estudiar teatro. No ha sido fácil, pero si me siento muy afortunada de la vida que tengo, agradezco cada etapa que he vivido y de la cual he aprendido mucho».

Aquí te dejamos el mensaje de Carla Jara: