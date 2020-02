Carla Jara se lució en bikini para dar mensaje sobre el amor propio A través de Instagram, Carla Jara publicó unas bellas postales en bikini donde destaca su llamado al quererse tal como uno es.

Durante estos días la ex chica ‘Mekano’ Carla Jara ha compartido una serie de registros a través de su cuenta de Instagram, donde muestra que se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones familiares con su esposo Francisco Kaminski y el retoño de ambos, Mariano, aprovechando lo último que queda del verano.

Y fue en este contexto que la también actriz publicó unas bellas postales luciéndose en bikini, donde aprovechó de contar que hizo un experimento al intentar usar una aplicación para retocar las fotos, pero que finalmente llegó a una importante conclusión.

«Jajaja qué risa me dio…probé una aplicación pero no me hizo nada, acá están las 2 fotos reales que sacó mi marido hermoso @fcokaminski, me puse calugas y se ve súper falso, como creen que me arreglaré para salir en una foto» comenzó relatando Carla.

Tras esto envió un mensaje sobre el amor propio: «Yo me amo y me apruebo tal como soy, a veces más flaca, otras más gorda, pero siempre soy feliz, no me cuido, no voy al gym, acepto mis arrugas, mi celulitis, mis canas las amo, un beso bellezas, y que tengan un lindo miércoles, yo en mi último día de vacaciones…».

Su publicación rápidamente alcanzó más de 20 mil me gusta y se llenó de comentarios elogiándola: «Así se habla Carla», «Linda siempre no necesitas aplicaciones», «Es que eres regia» y «Bien dicho Carlita» fueron algunos de los mensajes que le llegaron.

Aquí te dejamos las postales de Carla Jara: