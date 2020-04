Belenaza aseguró que recibió amenazas tras video burlándose de quienes no respetan la cuarentena

Luego de publicar un irónico video de ‘Los Kastos’, Belenaza dio a conocer que comenzaron a llegarle diversas amenazas en su contra.

En el registro, la humorista y su pareja, Toto Acuña, se burlan de quienes han salido de sus casas para irse a la playa, pasando por alto las medidas de prevención por el coronavirus.

El video se hizo viral rápidamente, por lo que llegó a la vista de personas que se molestaron con la actuación de Belenaza.

Tanto así, que Mora recibió ataques en su contra. A través de Twitter, comunicó que «he recibido muchas amenazas, nos han tratado de resentidos, de comunistas, etc. Así que gracias! Jajaajajjajajaja».

«Hay Kastos para rato. Voy a subir el link del video en youtube, para que les arda un poquito más a esos bots que me han amenazado», aseguró Belenaza, para posteriormente cumplir con su palabra.

He recibido muchas amenazas, nos han tratado de resentidos, de comunistas, etc. Asi que gracias! Jajaajajjajajaja . Hay Kastos para rato. ⭐️. Voy a subir el link del video en youtube, para que les arda un poquito mas a esos bots que me han amenazado. 😊

— #APRUEBO! 25/10/2020 (@_belenaza) April 11, 2020