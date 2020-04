Abuela que sostuvo un cartel pidiendo cerveza recibió 150 latas en su casa

Olive Veronesi, de 93 años, se hizo conocida en todo el mundo luego que se viralizara una foto en la que aparecía en el interior de su casa, en Seminole, Pensilvania, Estados Unidos, sosteniendo un cartel que decía «necesito más cerveza».

La abuela no tuvo problemas en hacer evidente que su mayor problema era estar quedándose sin su bebida favorita. Para tratar de remediar esta situación, Olive agarró su pizarra en miniatura y garabateó el mensaje para que alguien la pudiera ayudar.

Luego, un pariente de Olive tomó una divertida foto de ella sonriendo con el cartel, sosteniendo una lata de cerveza. La imagen comenzó a ser tendencia en todas las principales plataformas de redes sociales, hasta la noticia llegó a la empresa cervecera de la lata que tenía la mujer en su mano.

JUST IN: 93-year-old Olive Veronesi of Seminole, PA, who held up a sign at her window asking for more beer, has received a delivery from @CoorsLight. The brand tells me 150 cans arrived at her house today. pic.twitter.com/c2lfGFBBTS

— Darren Rovell (@darrenrovell) April 13, 2020