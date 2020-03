Daniella Chávez se fue con todo en contra de ‘Bailando por un sueño’ A través de su cuenta de Twitter, Daniella Chávez se mostró furiosa con el programa de baile, asegurando que solo la están usando.

En el capítulo de este miércoles en ‘Bailando por un sueño’, Daniella Chávez fue la encargada de darle el vamos al estelar de Canal 13 con su performance de onda disco.

A pesar de que la chiquilla está lesionada en una costilla, de todas formas decidió bailar junto a su pareja, por lo mismo, previo a su presentación conversó con los presentes sobre esta situación, además de algunos aspectos de su vida privada.

Tras algunos minutos de conversación, Daniella salió a bailar y el jurado la evaluó con notas de 5 a 7. Eso sí, Pachano pidió que se revisara el ‘BAR’, lo que generó aún más problemas, ya que le bajaron dos puntos a su nota final, ya que la criticaron por su vestuario y problemas corporales.

En ese momento la ex conejita Playboy no dijo nada, y se retiró del escenario, pero fue a través de Twitter que hizo sus duros descargos. «Primero que todo, el traje no lo hago yo. Segundo, se vio un calzón color piel que se pone abajo del traje, y todo estuvo listo hoy y solo me quedó una opción: usarlo».

«Lo otro que quiero decir, y la razón porque he querido renunciar, es porque desde el día uno me he sentido menospreciada por parte del jurado. Siempre me han castigado, hay personajes que no bailan y por lástima le ponen buena nota o porque son del canal» agregó Daniella.

Siguiendo por esa línea, Chávez aseguró que hay favoritismos entre los participantes: «Hay gente que bailó sentada más de 40 segundos y le pusieron excelente nota. Yo hubiese hecho eso y soy la peor (…) Por eso no dan ganas de bailar, porque ya sé las notas y sé la disposición en mi contra y cómo favorecen a otros que no bailan nada. Tengo primero que todo tratar de luchar contra la corriente por mi fundación y porque estoy amarrada».

«Solo quieren que mis fans manden mensajes de texto para salvarme y así ganar plata y a mí me hacen pebre en televisión. Me han perjudicado desde la ropa en adelante. ¡Prometieron hablar de mi familia y muestran mi culo en la televisión usándome!» cerró Daniella.