Así respondió Yamna Lobos por pesadas críticas a fotitos de su embarazo A través de Instagram, Yamna Lobos entregó una sincera reflexión a quienes la critican por quere lucir sexy durante su embarazo.

Durante enero de este año, Yamna Lobos anunció con bombos y platillos que espera a su primer retoño junto a su pareja Rodrigo Ramírez. Y desde ese día la chiquilla ha compartido a través de su cuenta de Instagram una serie de registros donde muestra cómo ha avanzado su embarazo.

En estas publicaciones, la mayoría de sus seguidores la han llenado con comentarios positivos, destacando lo bella que se ve con su guatita y deseándole lo mejor a ella y a su pequeño. Pero de todas formas hay algunos pesados que han dejado duros comentarios por las postales que sube.

Por lo mismo que Yamna decidió compartir una honesta reflexión en la red social, dedicada a todos quienes la critican por «no verse sexy embarazada».

«Hace un tiempo alguien me escribió ‘no eres sexy, estás embarazada’ y la verdad que me hizo pensar en la percepción que tienen algunas mujeres de ellas mismas y que creo que tiene que ver con esa misma represión que hemos sentido y vivido durante el transcurso de la historia y que influye en la autoestima llevando a la mujer a pasar a segundo plano» comenzó su relato.

Junto a esto Yamna aseguró que las mujeres son valiosas y que el embarazo hay que verlo como «algo hermoso».

Es por esto que cerró diciendo que: «Me alegro que eso esté quedando atrás y que de a poco tomemos conciencia de lo que significa ser mujer de lo valiosas que somos, fuertes y poderosas.. Bellas y sexys!! Estar embarazada es hermoso… Poder crear y dar vida a otro ser humano es magnífico.. Y es un momento en donde la mujer es más mujer que nunca!mostrando todo su esplendor y esencia!».

Obviamente que la reflexión de Yamna fue ampliamente aplaudida, consiguiendo más de 13 mil me gusta en poco tiempo y cientos de comentarios apoyando sus dichos y la bella sesión de fotos donde luce su guatita. «Aunque subí cerca de 25 kilos no me importó yo me sentía regia estupenda», «Te ves estupenda y sexy, felicitaciones» y «Es el mejor momento de nuestras vidas y es el más bello cambio» fueron algunos de los mensajes que le llegaron.

Aquí te dejamos las fotos con las que acompañó el mensaje: