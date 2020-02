Luli habla de su nueva vida junto a su retoño en Iquique: «Es un lugar mágico» Hace un tiempo Luli tomó la decisión de irse a vivir con su hijo a Iquique y confesó cómo ha sido el cambio de la capital al norte de Chilito.

Es más que usual que Nicole Moreno, más conocida como Luli, comparta una serie de registros de su vida diaria y laboral, pero últimamente hay un aspecto en común en la mayoría de ellas. Pues aparece posando desde Iquique.

Y aunque muchos creían que solamente se trataba de unas largas vacaciones o trabajo, lo cierto es que la chiquilla tomó una importante decisión sobre su vida y decidió agarrar todas sus maletas y radicarse en esa ciudad junto a su retoño. Así lo confirmó en conversación con el portal soychile.cl.

«El norte siempre me gustó pero nunca me imaginé que me iba a gustar tanto un lugar como para decidir quedarme. Hice los trámites para traer a mi hijo y que pueda estudiar acá, así que estoy feliz con eso y él también», confesó Luli.

Según contó la ex reina de Viña, se enamoró de Iquique tras participar en el Campeonato Elite Pro Grand Prix Internacional, donde ganó segundo lugar en la categoría fit model. Luego volvió por otro compromiso laboral, y ahí decidió quedarse definitivamente.

«Yo necesitaba Iquique e Iquique me necesitaba a mí. No sé por qué te estoy diciendo esto, pero es un lugar mágico, con mucha historia, especial y a pesar de que yo viajo un montón no me había sentido tan bien y eso lo logró este lugar», agregó Luli.

Eso sí, la modelo fitness aclaró que seguirá viajando constantemente a Santiago, pues está estudiando para ser personal trainner, además de otros proyectos que tiene en la capital.