‘JLoTikTok Challenge’: El viral al ritmo de Jennifer Lopez en el Super Bowl El reto que se ha popularizado en las redes sociales ha dejado algunos bailes dignos de admiración.

El show que brindaron Jennifer Lopez y Shakira en el Super Bowl 2020 fue uno de los espectáculos más memorables de la historia del medio tiempo de la final deportiva, y por eso es lógico que todavía se hable del tema.

La propia JLo ha querido alargar la estela de su show y ha lanzado un reto en las redes sociales que ya ha conseguido ser seguido por un montón de personas. Se trata del «#JLoTikTok Challenge», y como su nombre indica, tiene mucho que ver con la aplicación de moda del momento: Tik Tok.

El desafío consiste en bailar parte de la coreografía con la que salió a escena JLo en el Super Bowl. La parte que los usuarios de las redes sociales están reproduciendo es justo la que muestra a la diva del Bronx descendiendo de la plataforma con mástil donde bailó. Y la verdad, hay imitaciones dignas de admiración.

Twitter: 25 seconds of flawless fashion & dancing Reality: 3 weeks, endless takes, and getting yelled at by my hubby for making us late for every event while I nailed the shot! I hope @JLo approves 🙏🏼 #JLoTikTokChallenge #Jlo #SuperBowlLIV pic.twitter.com/6c489OzyHf — Tiffany Chantell (@TiffanyChantell) February 19, 2020

Y tú ¿te atreverías?