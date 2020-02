Hombre paga por un anuncio publicitario para encontrar pinche y este es el resultado

Las aplicaciones de citas como Tinder son muy populares entre las personas que están buscando su media naranja. Sin embargo, a pesar de la popularidad, no son pocos los que se quejan de que con estas app es igual de difícil encontrar pareja.

Uno de ellos es Mark Rofe, un británico de 30 años que hasta el momento es el único de sus amigos que sigue soltero, a pesar de que se ha esforzado para conocer mujeres y tener una relación de pareja.

Debido a esto, este residente de Sheffield, en el condado de Yorkshire del Sur, Inglaterra, decidió tomar medidas extremas y pagó 425 libras esterlinas, es decir, unos 436 mil pesos chilenos por un anuncio publicitario con su foto para que las chicas lo conozcan y se interesen en salir con él.

En el aviso, que se encuentra en la ciudad de Manchester, aparece un foto suya junto a la dirección de un sitio web que creó especialmente para promocionarse. “¿Soltera? Cítese con Mark. Esta podría ser la señal que estabas esperando”, dice el anuncio.

En el sitio web se describe como un hombre “extremadamente hermoso y modesto”. Además coloca datos como estatura, talla del pie e incluso la longitud del dedo índice. “Un hombre, un cartel publicitario, una misión”, reza una frase en su sitio web.

También coloca que tiene los ojos de color azul oscuro, dos amigos y que ha besado a “más de tres” mujeres en su vida. Además, aclara que el sitio web como la valla publicitaria no son un chiste y que si alguien quiere conocerlo, debe inscribirse colocando sus datos personales.

Aunque ya hay más de 1.500 interesadas, Mark quiere ir más allá. Anunció que está reuniendo dinero para colocar por lo menos unos tres avisos más en otras ciudades de Inglaterra. Para ello lanzó una campaña para reunir fondos con el compromiso de que si no alcanza la meta de 1.600 libras ($1.634.969 chilenos), donará el dinero a agrupaciones benéficas. Hará lo mismo si es que hay dinero que excede la cifra.

The dating apps weren’t working, so I bought a billboard and set up a website to stand out and try get a date.

Help me out https://t.co/ddz5s5aTul #DateMark pic.twitter.com/z4nBlA4v1X

— Mark Rofe 🧦 (@iamrofe) January 31, 2020