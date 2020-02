Este es el pastelito que se ganó el trono al Payaso del Día en el #CircoHit El ganador tiene más que merecido el primer lugar.

Estos tres nominados al Payaso del Día pucha que se esforzaron para tener su lugar. Al punto que hasta rasguñaron a más de alguno para estar aquí.

Sin alargarnos más te contamos quienes son y qué hicieron.

Saqueo que no es saqueo

Los mermelao que intentaron saquear en la madrugada de anteayer un supermercado en Peñalolen. Pero los muy cuando entraron al lugar se dieron cuenta que estaba vacío porque lo habían saqueado antes.

Marlen Olivari

A la showoman la quieren meter en cana. Esto porque ayer no se presentó a una audiencia en el cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Tiene una querella en su contra por injurias y calumnias que se la puso su ex abogada Paula Oyarce.

Buses discriminadores

Si ya te sorprendiste con los anteriores, espérate a escuchar a este pastel. Una empresa de buses fue acusada de discriminar a un chiquillo que es actor y tiene síndrome de Down. Los perlas le dijeron que no se podía subir y que por ende no podía irse de Pucón a Santiago. Esto porque según los trabajadores, si le daba un ataque o algo ellos no se hacían responsable y que por esa razón sí o sí tenía que viajar con alguien.

Y bueno como ya te contamos cuáles fueron las razones de que estos tres perlas estén en la lista, ahora te contamos que el ganador superó por más del doble al segundo lugar. ¿Quieres saber quién fue? Pues ahora te contamos.

El gran ganador es: La Empresa de Buses Discriminadores. Felicidades chiquillos, se merecen este puesto por las tonteras que hicieron.