Broca cochi se las ingenió con un dibujo que hizo para encontrar a su cachupín perdido El niño no tenía ninguna foto de su perrita así que con un dibujo inició la búsqueda de su can.

Las diferentes historias de las mascotas siempre nos llegan al cocoro en las redes sociales. Y esta historia no es la excepción.

Siempre que se pierde un cachupín, todos en la familia se mueven para poder recuperar rápidamente al integrante de cuatro patas. Se van a buscar, recompensas o se llenan los alrededores con foto del perrito.

Esto último fue lo que hizo José Miguel, un broca cochi de 11 años, que vive en Toluca en México.

También te puede interesar: La curiosa amistad entre una paloma y un chihuahua

Justo después de que su cachupín se perdiera, salió a buscarla y pegó fotitos de ella.

Lo que sí, él no puso la típica foto. Eso porque no tenía ninguna de ella. Así que el peque encontró la mejor solución: Dibujarla.

Hizo 15 cartelitos al cual le puso un mensaje súper tierno.

«No tenía fotos y mi hermana me dijo que la dibujara. Sé dibujar pero nada más vi una imagen en internet y la calqué, calqué como muchos la ponen en el celular abajo y la calcan, la copié así normal y yo así me inspiré a hacerla», dijo José Miguel al medio mexicano Excelsior.

La cachupín es ‘roja con café’, es chiquitita y tiene 1 año y 2 meses no más. Asimismo, tiene una característica única: Tiene cinco deditos al frente y cinco atrás en sus patitas. Por esto se llama Estrella.

Esta historia la hizo viral la prima del chicoco, quien subió el dibujo a Twitter para así poder encontrarla más rápido.